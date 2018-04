Meteo Marsica 6 – 12 Aprile : buono il week end, poi di nuovo instabilità.

Continua ancora ad essere molto dinamico il tempo sul territorio Marsicano, con rovesci alternati a situazioni di tempo più stabile ed anche soleggiato. E per farla breve, anche nei prossimi giorni continueranno le medesime condizioni meteo, con subito tre giorni buoni e con la colonnina di mercurio in salita. Poi, già dalla mattina di Lunedì, torneranno delle piogge pressochè ovunque. La giornata di Venerdì 6 Aprile, sarà tutto sommato buona, con cielo poco nuvoloso salvo qualche addensamento pomeridiano, ma nulla di che. Venti orientali, temperature stazionarie. Sabato, giornata con bel tempo su tutta l’area in questione, grazie all’anticiclone. Temperature in aumento, venti da est, con qualche locale rinforzo come sui versanti orientali. Domenica, inizierà lo scirocco, per l’avvicinarsi della depressione da ovest. Il tempo resterà bello, con cielo poco nuvoloso, a parte degli addensamenti nel corso del pomeriggio proveniente da ovest. Temperature in aumento, con valori ad 850 hpa fino a 12°c, quindi giornata molto molto mite. Già dalla nottata aumenterà la nuvolosità, ed infatti, Lunedì sarà una giornata piovosa su tutta la Marsica. Non farà freddo, per via del libeccio, anche se sarà più fresco. Martedì discreto al mattino, della nuvolosità si porterà in zona durante il pomeriggio, con dei fenomeni a carattere di rovescio, tra deboli e moderati. Venti da sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Non cambierà granchè nella seguente giornata di Mercoledì, a parte la ventilazione orientale, mentre qualcosa potrà accadere in termini di precipitazioni nel successivo giorno di Giovedì, causa una nuova struttura depressionaria in avvicinamento dall’atlantico verso il mediterraneo, la quale se così sarà, darà luogo ad un nuovo marcato peggioramento del tempo, con piogge e clima più fresco.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.