Tutti in sella alla bici, ripartono il 7 aprile i corsi di ciclismo per i più giovani

Avezzano. Lo sport al servizio dei giovani: sabato 7 aprile ripartono i corsi dell’Avezzano Mtb Camp School per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni per scoprire i segreti e tutto quello che ruota attorno all’ABC della bicicletta grazie alla bontà del lavoro dei propri dirigenti a cominciare dal presidente e maestro di mtb Gianluca Colabianchi unitamente ai direttori sportivi e agli altri maestri Stefano Pezzola, Stefano Rossi Rossi, Gianluca Divona, Marco Pomponio, Vincenzo Ricci, Sabrina Morelli, Andrea D’Alessandro, Ettore Boriani e Brunella D’Alessandro.

Ad Avezzano, il cuore pulsante di tutta la scuola è il Bike Park (ingresso ovest Stadio dei Pini in via delle Olimpiadi) dove si terranno le lezioni ogni giovedì, dalle 17:00 alle 18:30 e sabato, dalle 16:00 alle 17:30, tra i mesi di aprile e ottobre. Per info e dettagli visitare la pagina web http://www.avezzanomtb.it/ scuola-di-ciclismo.html