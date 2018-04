Trasporti, al via la seconda edizione del corso sul cronotachigrafo. Iscrizioni entro il 16 aprile

Avezzano. Sta per partire la seconda edizione del corso sul cronotachigrafo, organizzato da Confartigianato Imprese di Avezzano. Il corso verterà sul corretto utilizzo del cronotachigrafo non solo per supportare le imprese del settore nel merito della corresponsabilità del datore di lavoro ma anche per fornire un valido strumento utile per migliorare e ottimizzare la gestione dell’impresa. Il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entrato recentemente in vigore riguarda i corsi di formazione sul corretto utilizzo del cronotachigrafo e le disposizioni in base alle quali le imprese di autotrasporto devono formare i propri autisti e controllarne l’attività, così come previsto dai Regolamenti (CE) 561 del 15/03/2006 e (UE) n. 165/2014 del 04/02/2014.

Lo svolgimento dei corsi, per la corresponsabilità del datore di lavoro (ex art. 174 comma 14 CDS) in caso di eventuali sanzioni, servirà allo stesso per dimostrare alle autorità di controllo che le infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e sul funzionamento del cronotachigrafo, non potranno essere a loro attribuite poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria; pertanto la responsabilità sarà attribuibile al solo dipendente per il mancato rispetto delle istruzioni e della formazione ricevute. Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Avezzano ai seguenti numeri 0863.413713 – 0863.23642 oppure inviare una mail all’indirizzo info.confartigianatoavezzano@gmail.com. Per segnalare l’adesione al corso è necessario compilare l’allegata scheda di iscrizione, da rinviare entro lunedì 16 aprile 2018, all’indirizzo info.confartigianatoavezzano@gmail.com.