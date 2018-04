Al Teatro dei Marsi in arrivo Come Fosse Lei, spettacolo in memoria di Nicola Irti, con Lino Guanciale e Pino Quartullo

Avezzano. La fondazione “Nicola Irti”, in collaborazione con il Comune di Avezzano, è lieta di presentare ai numerosi appassionati marsicani di teatro lo spettacolo “Come Se Fosse Lei” che andrà in scena domani, venerdì 6 aprile, a partire dalle 21.00 all’interno del Teatro dei Marsi di Avezzano. Protagonisti sul palco saranno Lino Guanciale, Pino Quartullo (anche autore della drammaturgia e della regia) e Mia Benedetta. Le sequenze, che man mano si alterneranno durante lo svolgimento della rappresentazione, godranno della straordinaria musica di Nicola Piovani (premio Oscar nel 1999 per la colonna sonora del film “La Vita è Bella”), suonata in diretta al pianoforte da Raffaele Collicenza.

La pièce “Come se fosse lei”, in estrema sintesi, è caratterizzata da una coinvolgente conversazione insolita, in un luogo insolito, tra uno strano intervistatore ed uno strano intellettuale, in presenza di una donna, la misteriosa “Lei”.

Lo spettacolo nacque da un’idea di Pino Quartullo, condivisa con Nicola Irti, alla cui memoria lo stesso è dedicato. Inoltre, nonostante l’ingresso gratuito, una volta in loco sarà possibile effettuare una donazione dall’importo libero che sarà devoluta integralmente all’associazione benefica “Amici dell’Oasi “Madre Clelia” “, organizzata da suor Carla Venditti del Sacro Cuore di Avezzano.