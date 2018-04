Il Palazzo Ducale di Tagliacozzo apre le porte a “Visioni e forma” con opere di Rodolfo Angelosante e Gabriele Altobelli

Tagliacozzo. Tutto pronto a Tagliacozzo per il vernissage della mostra “Visioni e forma”. Domani alle 17, nelle scuderie di Palazzo Ducale, verrà aperta una finestra sulle opere di Rodolfo Angelosante e Gabriele Altobelli. L’esposizione, patrocinata e fortemente voluta dall’amministrazione comunale, è un percorso di retroguardia dell’arte che “si pone come contropiede artistico tra lo stile classico del XX secolo e una nuova avanguardia nell’arte contemporanea italiana”. La mostra sarà aperta da domani a domenica e inoltre sarà visitabile anche in concomitanza con le serate in programma al teatro Talia: 14, 21 e 28 aprile e primo maggio.