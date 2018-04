Le telecamere di “chi l’ha visto” entrano di nascosto nella struttura sanitaria dove morì Matteo Mirasole

Avezzano. Questa mattina su Rai3, nel celebre programma “chi l’ha visto”, è andata in onda una puntata dove si parlava di Matteo Mirasole, il giovane avezzanese venuto a mancare il 7 giugno 2017, nella clinica di Colle Cesarano a Villa Adriana di Tivoli in circostanze ancora tutte da chiarire.

Le telecamere sono entrate di nascosto nella struttura sanitaria, finita più volte sulle pagine di cronaca per casi simili a quello di Matteo Mirasole, per cercare di ripercorrere le ultime ore del giovane avezzanese. Nella puntata è stata ripercorsa tutta la vicenda di Matteo, dal triste evento della morte del padre in giovane età, fino al giorno in cui è stato rinchiuso nella struttura sanitaria dove ha perso la vita. Alla trasmissione è intervenuta anche la madre Armanda, che come gli amici non crede alla versione della morte per arresto cardiaco, e pertanto continua la sua lotta per chiedere chiarezza sulla morte del figlio. Di seguito il link da dove è possibile vedere la puntata in questione @francescoproia

http://www.raiplay.it/social/video/2018/03/Chi-lha-visto-1130-8eb426ae-088c-481b-8f70-53ae42317af9.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_ContentItem-8eb426ae-088c-481b-8f70-53ae42317af9.&wt