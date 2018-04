In libreria “Intervista con l’Amore”, il nuovo libro del giornalista e scrittore Pietro Guida

Tagliacozzo. Un manuale sull’amore da usare con cura per affrontare le gioie e i dolori che la vita ci riserva. Questo e altro è “Intervista con l’Amore”, l’ultimo libro di Pietro Guida sotto forma di aforismi, pensieri e narrativa insieme, edito dalla milanese Lampi di stampa. Il giornalista e scrittore, al suo quarto lavoro, ha voluto trattare le diverse sfaccettature dell’amore, tema affrontato già nel 1996 con una “Raccolta di poesie” su temi esistenziali. “Sull’amore si è scritto tutto”, ha spiegato l’autore, “e tutti hanno sempre cercato di dare risposte all’amore. Ognuno lo ha descritto in un modo diverso per poi giungere alla stessa conclusione: l’amore è tutto”.

Con questo libro l’autore ha voluto realizzare un vero e proprio manuale sull’amore. Il suo è un viaggio nella coscienza, nell’anima e nella mente, è un’intervista serrata all’amore che cerca di rispondere alle domande che partono dal profondo del cuore umano. Eppure l’epilogo non porta a un completamento, a un appagamento, ma apre nuovi orizzonti, nuovi interrogativi verso l’infinito, verso Dio.

“Perché l’amore spiega tutto, anche la morte”, ha aggiunto l’autore, “ma non spiega se stesso”. Pietro Guida, giornalista del quotidiano Il Centro, già corrispondente per l’Agenzia giornalistica italiana Agi, si occupa anche di comunicazione digitale e new media. Nel 2007 ha pubblicato “Il segreto di Didimo” e nel 2008 “Per un pezzo di pane”, una raccolta di 14 racconti ambientati tra gli anni ’20 e gli anni ’70. Questo ultimo libro, 155 pagine (9.60 euro), è in vendita in libreria e per Amazon Kindle. I proventi saranno devoluti in beneficenza per le missioni nel terzo mondo.