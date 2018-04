Carsoli. Il Cam al fine di continuare le riparazione delle perdite idriche oggi interromperà il flusso idrico sull’acquedotto di adduzione per Luppa dalle 8.30 alle 17, salvo imprevisti. Dato che i principali partitori e serbatoi in linea sono al massimo livello, non si dovrebbero verificare disservizi all’utenza servita. Tale evento non riguarderà il Comune di Carsoli Capoluogo ma solamente le frazioni.