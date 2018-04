Magliano de’ Marsi. Tenta la fortuna a “I soliti ignoti” su Rai Uno, ma se ne va a bocca asciutta. Barbara, da Magliano dé Marsi, è stata questa sera la concorrente del quiz condotto da Amadeus. La maglianese ha dovuto indovinare, usufruendo di pochi indizi, la professione delle persone che via via gli presentava Amadeus. Ma alla fine non ha individuato padre e figlio e se n’è tornata a casa senza un soldo.