Al via la II edizione del progetto de I Girasoli “nell’educazione un tesoro… ti proteggo”

Collarmele. Venerdì alle 10, nella sala Eduardo De Filippo, si terrà l’incontro didattico – informativo “Nell’educazone un tesoro…ti proteggo”. L’incontro è organizzato dal Comune di Collarmele in collaborazione con l’associazione I Girasoli e la cnilina l’Immacolata di Celano. Interverranno il sindaco, Antonio Mostacci, il dirigente, Maria Gigli e poi Simona Carboni, Ginecologa, Paquale Felli, maestro olistico, Olimpio Nebbioso, il direttore sanitario Giovanni Iacutone e Benedetta Cerasani presidente associazione I Girasoli.

L’associazione di promozione sociale I Girasoli ha attivato dal 2004 ad oggi campagne di prevenzione volte a sostenere obiettivi e relazioni sociali riguardanti i minori in difficoltà entrati in contatto diretto e indiretto con il reato, donne estromesse dal mercato del lavoro, educazione alla genitorialità.

Nel corso della propria attività ha avuto la possibilità di venire in contatto con realtà associazionistiche di rilievo nazionale, come Telefono Azzurro, Airc, Davide Ciavattini onlus, Edoardo Marcangeli, Gli Amici di Eleonora onlus, Iris Roma, Komen Italia onlus. Proprio dall’incontro con la Komen Italia è nata l’idea di dare vita al progetto intitolato “ Nell’educazione un tesoro ( campagna di prevenzione per i tumori del seno)” il progetto quest’anno è alla seconda edizione sempre con il contributo dela susan G.Komen Italia Onlus. In breve se ne riportano i dati strutturali specifici, per consentirne una lettura d’insieme. L’educazione alla prevenzione si basa su quattro pilastri fondamentali, riassumibili negli slogan: imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme, ad essere. In quest’ottica gli obiettivi minimi da raggiungere sono: ridurre l’isolamento delle donne in cura, prevenzione rispetto all’insorgenza della malattia, promuovere stili di vita sani attraverso percorsi di alimentazione e pratica sportiva corretta, trasmettere conoscenze sulla patologia, cambiare la mentalità sulla prevenzione. Il progetto si articola in varie tappe, visite di prevenzione presso aziende del territorio, momenti di confronto nelle scuole. In questa terza annualità abbiamo stretto una collaborazione con la clinica immacolata di celano con il reparto di ginecologia. Incontreranno le scuole del comprensorio di Collarmele in particolar modo le classi terze per parlare loro di prevenzione e del nuovo servizio di ginecologia dell’adolescenza; l’incontro sarà esteso a tutta la popolazione nella mattina del 7 aprile. L’associazione è partner di Europa Donna l’associazione fondata da Umberto Veronesi e dal 07 giugno 2017 fa parte del FAVO (federazioni volontari in oncologia).

Per ulteriori informazioni :

3475372314

3463600013