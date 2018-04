L’arrangiamento di Debussy del maestro Fradiani verrà eseguito a Zagabria per il centenario della scomparsa dell’autore

Luco dei Marsi. L’arrangiamento del maestro Paolo Fradiani, originario di Luco dei Marsi, del “Prélude à l’après-midi d’un faune” di Debussy, verrà eseguito tra qualche mese a Zagabria in occasione del centenario della scomparsa dell’autore. Il concerto sarà patrocinato dall’Istituto Francese in Croazia e verrà affiancato da altri eventi in collaborazione con l’orchestra della radio-televisione croata HRT, la Jeunesses musicales di Croazia, l’accademia di musica di Zagabria e l’Ensemble Cantus.

Il maestro Fradiani ha suonato in alcuni dei più importanti festival nazionali ed internazionali del jazz tra cui: Villacelimontana Jazz Festival, Atina Jazz, Tuscia in Jazz, Valsugana Jazz Tour (Trentino Jazz), Festival Internazionale di Mezza Estate, Suono Italiano 2016 presso l’Istituto Italiano di Cultura – Istanbul e in diretta radiofonica nazionale su Radio 3. Le sue composizioni sono state eseguite in Italia, Francia, Germania e Turchia in festival e rassegne i quali: Festival di Bellagio e del Lago di Como, Invenzioni – New Tubes, Neuköllner Originaltöne, Heidelberger Kammermusikfestival, Werkstatt Neue Musik, Cello Modern, Geophon – Earquake, Arpissima, Casella in Concerto, Festival Arpe in Villa, Stagione della Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli, Festival dei 2 Mondi di Spoleto, Rassegna Fatti di Musica, Rassegna dei Concertisti del Conservatorio “A.Casella” di L’Aquila; da Ensemble, The Mannheim Project; Orchestre e Solisti i quali: Nikolaus Friedrich (clarinetto solista nell’Orchester des Nationaltheaters Mannheim), Nabla Ensemble, Anemos Quartet, Ensemble Casella, Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Ferrara, Ensemble Insieme a Corde Vuote, GAM Ensemble, Impronta Ensemble, Ensemble Impressionnisme, Orchestra „I Pomeriggi Musicali“, Orchestra Sinfonica „Collegium Musicum Mannheim“, Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra Sinfonica del Conservatorio di L’Aquila, Orchestra Sinfonica TonArt Heidelberg. É stato premiato nei seguenti concorsi: “Insieme a corde vuote” per L’Aquila, il “Premio Abbado 2015” istituito dal Ministero dell’Istruzione per valorizzare le eccellenze dell’Alta formazione artistica italiana, ed il Premio “Festival Nazionale dei Conservatori Italiani – III Edizione”. Ha infine composto le musiche per il film „Non, tu Exagères“ per la televisione franco-tedesca „Arte“ e “ZDF”. I suoi lavori sono pubblicati dalla Universal Edition di Vienna.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’evento: http://institutfrancais.hr/zagreb-fr/centenaire-de-la-mort-de-debussy-1862-1918-en-croatie/?lang=fr

