Cala il sipario sulla stagione musicale al Teatro dei Marsi. Attesa per la 9 Sinfonia di Beethoven

Avezzano. Tutto pronto per l’ultimo appuntamento con la stagione musicale al Teatro dei Marsi. Sabato 7 aprile calerà il sipario su rassegna che ha confermato, ancora una volta, l’eccellente lavoro svolto dall’associazione culturale Harmonia Novissima, ormai punta di diamante in ambito culturale e musicale dell’intera Marsica, ma non solo. Il compito di chiudere un calendario che, fino a questo momento, ha fatto registrare 8 sold out su 13 eventi, spetterà a Ludwig Van Beethoven, o meglio, ai 200 musicisti presenti sul palcoscenico avezzanese che proporranno alcune opere dello straordinario compositore tedesco. Provenienti da quattro differenti realtà artistiche (Coro del Conservatorio A.Casella di L’Aquila, Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, Coro dell’Accademia di Pescara, Orchestra Sinfonica Abruzzese) eseguiranno la celebre e amatissima Sinfonia n.9 in re minore, op. 125. Un must imperdibile per tutti gli amanti della musica classica e di uno dei più autorevoli musicisti di tutti i tempi.

Biglietti online: www.diyticket.it

Punti Prevendite:

– Avezzano: Punto Info c.so libertà – Tabaccherie Rosati, Magagnini, Sorelle Fasciani, Caffè dei Giardini, Antonelli.

– Marsica: Celano: edicola Del Corvo – Ovindoli: edicola della Cona – Pescina: tabaccherie Lotto Pera e Eden – Pescasseroli: tabaccherie via della Chiesa e Roselli.

– Pescara: tabaccheria Sborgia Liliana piazza Salotto

– Sulmona: Fumo Lento Store, via Dorrucci