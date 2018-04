Maggioranza contesa, De Angelis pronto al prossimo consiglio ma Di Pangrazio annuncia: non ha i numeri

Avezzano. In vista del prossimo consiglio del 24 aprile la nova maggioranza è pronta a votare tutti i provvedimenti. Crisi risolta dunque. Sì, se non fosse per cinque consiglieri “civici”, la cui posizione non è ancora ufficializzata. Si definiscono maggioranza ma allo stesso tempo chiedono una rappresentanza in giunta, non sentendosi rappresentati dall’assessore Chiara Colucci, oramai anche lei di Forza Italia. Le sue ultime presenze alle iniziative organizzate dagli azzurri ne sono la riprova.

I cinque consiglieri Donato Aratari e Maria Antonietta Dominici (Avezzano Rinasce), Alessandro Pierleoni (Avezzano Insieme), Alberto Lamorgese (Partecipazione popolare) e Francesco Paciotti (Innovazione Avezzano) vogliono un confronto altrimenti la maggioranza presentarsi in consiglio senza i numeri. Basterebbe l’assenza di due consiglieri dei cinque per mandare tutto a monte e costringere il sindaco Gabriele De Angelis a un nuovo rimpasto.

Dalla coalizione Di Pangrazio su questo punto sono convinti del fatto loro e sostengono che non ci saranno i numeri. “Il sindaco ha affermato di aver risolto la crisi ma in realtà non è così, ha parlato sempre di collegialità, nella composizione della giunta ma, al contrario, ha ascoltato solo i ‘nuovi’ arrivi snobbando i suoi consiglieri e le loro indicazioni che, non hanno gradito le sue personalissime scelte, come ad esempio quella ricaduta sull’assessore Chiara Colucci”, affermano i consiglieri di opposizione Gianfranco Gallese e Cristian Carpineta, “sarà costretto a cambiare nuovamente qualche componente della giunta”.