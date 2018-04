Luco dei Marsi. Nasce a Luco dei Marsi la commissione per vigilare sui locali e gli impianti di pubblico spettacolo del territorio comunale. Il gruppo di lavoro formato dal sindaco, dal comandante della polizia locale, da un medico, da un dirigente dell’ufficio tec nico, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e da un esperto in elettrotecnica, dovrà verificare tutto ciò che riguarda la sicurezza del locale e l’acustica. Il sindaco Marivera De Rosa, o un suo delegato che presiederà la commissione, potrà anche chiedere il supporto esterno di professionisti del settori che potranno esprimere un parere tecnico su un problema sorto o sulla regolarità di un impianto presente in uno dei locali del comune di Luco dei Marsi. Sarà poi la giunta comunale a determinare le modalità di pagamento per gli interventi della commissione e le modalità di versamento e la misura dei compensi dovuti ai componenti che non sono dipendenti dell’amministrazione comunale.