Pirata della strada non si ferma allo stop e si schianta contro un’auto prima della fuga, denunciato

Avezzano. Un pirata della strada non si è fermato allo schiantandosi contro un’auto per poi fuggire. E’ avvenuto durante la notte di Pasqua, in via delle Industrie, e i carabinieri stanno cercando una Volkswagen Golf. Secondo la ricostruzione, la macchina ha preso in pieno una Fiat Panda andando a finire contro il marciapiede, perdendo anche una ruota.

Dopo l’impatto il conducente è ripartito a tutta velocità per far perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi, rintracciando il proprietario della macchina che ora sarà denunciato.