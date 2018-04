Massima sicurezza per la festa del Volto Santo a Tagliacozzo, in piazza non potranno entrare più di 2.800 persone

Tagliacozzo. Piano di sicurezza dettagliato per la festa del Volto Santo a Tagliacozzo. Per il rito che richiama migliaia di fedeli, non solo della città ma anche dei paesi limitrofi, il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, insieme ai tecnici comunali ha dovuto mettere a punto misure di sicurezza straordinarie alla luce della normative dettate dalla prefettura dell’Aquila. Barriere vigilate e uomini della sicurezza presidieranno piazza dell’Obelisco dove si raduneranno i fedeli per la benedizione. Il limite stabilito di persone che potranno varcare la soglia della piazza sarà di 2.800.

“L’Ente comunale ha dovuto predisporre un Piano di sicurezza più dettagliato e di maggiore entità per la manifestazione della Festa del Volto Santo”, ha commentato il sindaco Giovagnorio, “per cui saranno a breve rese note le particolarità, fermo restando che, pur con il limite stabilito dal Piano a 2.800 persone, tale numero – dalle stime effettuate dai tecnici – è ampiamente comprensivo delle consuete presenze previste in piazza”.