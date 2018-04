Team Mosca Koryu Dojo Avezzano Campione Italiano sul ring e pioggia di medaglie

Avezzano. Grande successo per gli atleti del Team Mosca Kick Boxing della Palestra Koryu Dojo di Avezzano domenica 25 marzo a San Felice Circeo nel International Open WMKF organizzato dal Team Iadevaia, che ha registrato un boom di presenze con oltre 400 atleti in gara provenienti da Umbria, Abruzzo, Campania, Sardegna, Lazio, Tunisia, Marocco, Romania. Sul Ring della WMKF hanno alzato il livello tecnico campioni di compagine internazionale che si sono confrontati nella Kickboxing e K1 con competitive scuole del settore come Napoli Kombat, Team Bad Boys, Dojo Gym Iron Warriors, Thunder Team Roma, Thaiboxe Centra, Team Comi, New Kombat System, Team De Vivo, Team Mosca KoRyu Dojo Avezzano,Team Iadevaia. Team Nerone e Team Sparta. Brillano sul ring gli Atleti dell’Istruttore Luigi Mosca, con Mattia Longo che si è aggiudicato il titolo Italiano WMKF e tutti a medaglia sul podio gli Atleti Matteo Silvestri,Riccardo Bianchi,Piero Serafini,Cristian Terramano,Domenico Paoloni.

Il delegato per l’Italia WMKF Dott. Pietro Iadevaia: “abbiamo una sigla di una Federazione Mondiale W.M.K.F. che dà valore ai titoli dei nostri atleti nello sport in campo Internazionale, siamo una realtà in costante crescita nella promozione sportiva e siamo riconosciuti attraverso lo CSEN Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni, di grande importanza l’apporto dei collaboratori senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile”.La Palestra Koryu Dojo,struttura operante ad Avezzano,contempla nel suo Staff tutte le discipline riguardanti sia le Arti Marziali che gli Sport da Ring, si distingue ancora una volta grazie al brillante lavoro che svolge sia nelle attivita’ agonistiche sia nel sociale. Si ringraziano gli organizzatori, i Team partecipanti, gli atleti, la World MooSul Kwan United State of America G.M. Hodge, lo CSEN, hanno contribuito alla preparazione degli atleti ed alla splendida organizzazione dell’evento.