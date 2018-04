Una vita sul campo: è morto a 69 anni Giuseppe Cardinale, un pezzo di storia dell’atletica locale

Avezzano. In lutto il mondo dello sport avezzanese. E’ morto a 69 anni Giuseppe Cardinale, storico dirigente e tecnico della Usa sporting club Avezzano. Tutta l’atletica marsicana e abruzzese ricorda con grande affetto uno dei fondatori e promotori instancabili di questo sport. La Federazione italiana atletica leggera Regione Abruzzo, tramite il Cr “si è stretta vicino alla famiglia del maestro dello Sport, venuto a mancare la scorsa notte. Il Maestro Cardinale, tecnico e anima della società avezzanese è stato pietra miliare per lo sviluppo dell’atletica marsicana e abruzzese in generale. Un Maestro nei titoli, ma soprattutto nell’approccio all’insegnamento dello sport, capace di sorpassare i confini della propria specializzazione, marcia e mezzofondo, sviluppando talenti in tutti i settori.

Lo si ricorda come Fiduciario tecnico del nostro Cr e allenatore di talenti come la primatista italiana di salto triplo Marta Bianchini, l’azzurro di giavellotto Rodrigo e il siepista, anche lui azzurro, Di Salvatore, ma tanti altri ancora sono stati i giovani forgiati dai sapienti ed educati insegnamenti del Maestro Cardinale. I maestri non muoiono mai… diventano semplicemente invisibili”. Cardinale fino a qualche settimana fa era ancora sul campo, ha allenato generazioni di ragazzi divenuti grandi atleti con i suoi consigli. Penso a papà, Concetta Balsorio,Valerio Felli, Corrado Di Salvatore, Nazzareno D’Agostino, Marta Bianchini, Touria Samiri. Lui che prima di tutto fu un Campione di Marcia. I funerali si terranno oggi alle 15.30 ad Avezzano, nella Chiesa Don Orione.