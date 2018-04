Pasquetta nella Marsica, ecco tutti i luoghi più amati dai marsicani per staccare un giorno la spina

Avezzano. Un popolare detto dice “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. E a Pasquetta dove si va? La tradizione vuole che il lunedì dopo Pasqua sia il giorno dedicato alle gite fuoriporta in compagnia. Avventura in montagna, nei parchi, scampagnate, luoghi di cultura, oppure pic nic in giardino con gli amici, ma anche after party e attività più insolite. In ogni caso, la parola d’ordine è staccare la spina. Avete già deciso cosa fare? Ok. Se invece non ci avete ancora pensato, vi proponiamo 10 cose da fare nella Marsica.

Una scampagnata in montagna è un classico. La Marsica offre centinaia di alternative. Le montagne della Vallelonga, qualcuna ancora innevata in quota, possono essere luoghi meravigliosi. Sull’altro versante ci sono Marsia, oppure le zone ai piedi del Monte Velino, il Parche del Sirente, ma anche il Salviano di Avezzano, e la zona della Valle Roveto, con Zompo lo schioppo. Non fa troppo freddo, la vegetazione è rigogliosa e l’atmosfera di pace invoglia al relax.

Sciare in maniche corte sotto il sole e approfittare degli ultimi giorni di apertura degli impianti nelle località montane è un buon modo per passare la Pasquetta. A Ovindoli ci sono due metri di neve e, se pur ci sarà folla, c’è spazio per tutti, anche per mangiare in quota. Poi ci sono le località innevate di Camporotondo a Cappadocia, ma anche Marsia di Tagliacozzo dove è possibile fare fondo.

I luoghi culturali marsicani sono tantissimi. Si parte da Alba Fucens, meravigliosa e immersa nella natura, uno dei più importati siti archeologici d’Europa, fino al borgo di Celano, con il Castello Piccolomini in pieno centro cittadino. Ad Avezzano si possono scegliere i cunicoli di Claudio, oppure la bellissima Torre di Aielli, o ancora il luoghi storici di Tagliacozzo con la splendida Piazza Obelisco e le altre strutture di pregio storico e architettonico.

Le attrazioni naturalistiche nella Marsica sono tante e sono visitabili anche a Pasquetta. Alcune tra le principali sono nella Valle Roveto, come La Sponga di Canistro, oppure luoghi più avventurosi come le Grotte di Luppa nella Riserva a Sante Maria che si raggiungono attraversantdo un breve e affascinante sentiero nel bosco, o quelle di Beatrice Centi e infine le Grotte di Pietrasecca a Carsoli.

Un viaggio nella fede e nei punti chiave della cultura religiosa marsicana vede la possibilità di visitare gli eremi della Valle Roveto, i santuari di Pietraquaria di Avezzano, molto frequentato dagli avezzanesi, oppure quello della Madonna dell’Oriente a Tagliacozzo, a pchi chilometri dal centro della città ma immerso nella natura.

C’è poi la Madonna dei bisognosi a Pereto, in una posizione strategica da cui si può ammirare un panorama mozzafiato.

Questi sono solo alcuni consigli per la giornata di Pasquetta, certo è che Pasquetta è sinonimo di primavera.

Che cada a marzo o ad aprile, il Lunedì dell’Angelo viene voglia di uscire e godersi i primi raggi di sole sperando che il meteo non riservi delle sorprese.

Quando si ha il desiderio di uscire di casa, nella Marsica le proposte e le alternative non mancano.