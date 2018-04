Affidati a Carsoli i lavori per la ricostruzione della scuola, il sindaco: un importante passo in avanti

Carsoli. Edilizia scolastica: al via il contratto per la ricostruzione del nuovo edificio scolastico. Ad annunciarlo è stata il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, che ha voluto comunicare a tutti i cittadini questo importante traguardo raggiunto. “Nella giornata di giovedì 29 marzo è stato sottoscritto il contratto con la società che si è aggiudicata l’appalto per la ricostruzione dell’edificio scolastico di Carsoli”, ha spiegato il primo cittadino, “con orgoglio posso dire che si tratta di un importante traguardo frutto di tanto impegno e di un grande lavoro di squadra. Non nego che ci sono stati momenti di inevitabile sconforto quando gli ostacoli della burocrazia sembravano insormontabili. Ma il senso di responsabilità, il bene primario dei nostri ragazzi e quello dell’intera comunità, hanno sempre prevalso e ci hanno portato a questo importante risultato.

È terminato un iter amministrativo partito dalla realizzazione del progetto esecutivo, passato attraverso l’acquisizione dei pareri di tutti gli enti sovracomunali, ed approdato nel bando di gara con la conseguente aggiudicazione! Ed ora si passa alla ricostruzione della scuola! Ma anche in questa successiva fase noi ci saremo per vigilare e garantire il rispetto dei tempi stabiliti! Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato”.