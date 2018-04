Conclusa la prima fase di riqualificazione di via Marconi a Tagliacozzo, dopo Pasqua al via il secondo step

Tagliacozzo. Conclusa la prima fase dei lavori di riqualificazione di via Marconi a Tagliacozzo. Ieri sono stati tolti i bandoni che proteggevano il cantiere ed è stato riaperto il marciapiede. Dopo Pasqua partirà il secondo step che dovrebbe concludersi nel giro di qualche settimana. “Come anticipai all’inizio dei lavori di riqualificazione di via Marconi, come previsto, si è conclusa la prima fase con la sistemazione del marciapiede lato sud”, ha spiegato il sindaco Vincenzo Giovagnorio, “un lavoro a regola d’arte che sarà impreziosito da arredi moderni e funzionali quali panchine, cestini gettacarte, un nuovo impianto di illuminazione e una fontana, altre naturalmente a piante e fiori che non possono mancare. La nostra è una città d’arte di turismo e di cultura. Nonostante i sei giorni di lavoro persi a causa di neve e pioggia, è stato possibile ultimare il lavoro entro l’inizio delle festività pasquali. Ancora una volta le troppe, inutili e dannose “chiacchiere denigratorie” sono state sconfessate dai fatti.

Un grazie particolare va a coloro che lavorano nella ditta esecutrice dei lavori “Coco Costruzioni” (aggiudicataria dell’appalto pubblico) che con grande serietà, impegno e alta professionalità hanno onorato gli accordi contrattuali. Grazie all’architetto Claudia Compagno che ha progettato l’intera opera di riqualificazione. Grazie all’assessore ai lavori pubblici Roberto Giovagnorio che ha seguito e continuerà a seguire le fasi lavorative. Grazie all’ufficio tecnico e all’ingegnere Roberta Marcelli che ha coordinato il lavoro. Grazie al Rup Geom. Fabio Barogi e al Responsabile della sicurezza del Cantiere Marco Arioli. Grazie ai commercianti che hanno saputo panzientare per gli inevitabili disagi che un cantiere comporta”.