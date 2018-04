Pasqua nella Marsica tra cultura, archeologia, natura e buon cibo. Ecco cosa fare oggi e domani

Avezzano. Pasqua 2018 tra famiglia e natura, ma anche sci e buona tavola. Il pranzo di Pasqua sarà a base di fettuccine, lasagne e agnello, da consumare o a casa o nei locali e negli agriturismi del territorio. Tante le prenotazioni registrate dalle attività commerciali marsicane che con la due giorni pasquale danno il via di fatto alla nuova stagione. Dopo aver mangiato ci si può dedicare a una passeggiata tra amici alla scoperta del territorio. Chi sceglie la cultura oggi potrà visitare, dalle 10 alle 20, il castello Piccolomini di Celano e il museo d’arte sacra della Marsica. L’ingresso, come disposto dal ministero per i beni e le attività culturali, sarà gratuito. Oppure ci si può addentrare tra gli scavi romani di Alba Fucens, a Massa d’Albe. Gli amanti della natura, invece, avranno un ventaglio di offerte piuttosto ampia. Saranno aperte, sia domani, sia lunedì, le piste da sci a Ovindoli. La Monte Magnola è pronta ad accogliere gli amanti della neve per fargli godere le ultime discese in un clima mite e di festa.

Una spedizione di 10 persone si è messa in movimento da ieri sul Cammino dei Briganti che da Sante Marie raggiunge il reatino per poi tornare nella Marsica occidentale. I briganti faranno tutto il percorso soffermandosi nei borghi marsicani e assaporando usi e costumi del territorio. Sono attesi anche per le prossime ore altri camminatori che hanno scelto di trascorrere così la Pasqua. Per chi invece volesse fare semplicemente una passeggiata può avventurarsi alla scoperta del parco nazionale d’Abruzzo, della riserva Zompo Lo Schioppo a Morino, della riserva grotte di Luppa a Sante Marie o delle spelonche di Pietrasecca, frazione di Carsoli, dove è possibile anche scendere in grotta per la visita