Partirà il 9 aprile l’atteso corso pizzaioli a Tagliacozzo, ultima settimana per le iscrizioni

Tagliacozzo. Mancano pochi giorni al nuovo corso della Nazionale Italiana Pizzaioli. Dal 9 aprile all’interno dello storico ristorante di Tagliacozzo, il Miramonti, avranno inizio le nuove lezioni per poter ricevere l’attestato professionale da pizzaiolo. Coordinatore del corso, il referente della regione Abruzzo, Federico Grossi, neo NiP MasterChef, insieme agli istruttori professionisti della zona. Per avere informazioni sulle modalità di partecipazione al corso, è possibile contattare il referente Federico Grossi (339.8755477).

Una vera opportunità per entrare nel mondo della pizza, da poco emblema italiano come patrimonio dell’Unesco e per poter ricevere un attestato professionale per poter esercitare in tutto il mondo. Il corso da pizzaiolo professionista prevede dieci lezioni tra teoria e pratica che permetteranno di apprendere uno dei mestieri più tradizionali per l’Italia e tra i più richiesti nel mondo. Gli allievi si immergeranno nello studio di tutti i segreti della pizza: a partire dalle origini, dal chicco di grano, potranno conoscere l’intero processo di produzione dei vari tipi di farina, le varie macchine impastatrici e i diversi forni per la cottura. Ogni apprendista dovrà conoscere perfettamente tutti componenti di un impasto, comprendere il tempo e la temperatura della maturazione e quello della lievitazione.Dopo la teoria, la pratica. Gli allievi affronteranno la diretta creazione di un impasto, la stesura, il condimento e la cottura della pizza. Durante ogni corso, sarà organizzata inoltre, una visita guidata all’interno del Molino Iaquone, a Sora, nel quale gli esperti del settore mostreranno tutti i particolari sulla produzione della farina.

Un modo per poter entrare a contatto con l’affascinante mondo della pizza, un’importante tradizione del nostro Paese che inoltre, sta attraversando un’importante fase evolutiva con la produzione nel mercato di nuove tipologie di impasto, con farine integrali, integrate con i cereali, oppure senza glutine. Si tratta di una vera opportunità: che sia l’incoronamento di una passione, oppure l’esigenza di una qualifica professionale, con l’attestato del corso NIP, si potrà ricercare lavoro non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Inoltre, i partecipanti potranno rimanere in contatto con il mondo NIP, approfondire le proprie conoscenze con un ulteriore corso da istruttore, così da poter entrare all’interno di una società che opera in questo settore a livello internazionale. Il corso è aperto a chiunque sia interessato. (redazionale)