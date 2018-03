Rinnovo del consiglio direttivo della podistica Luco, il nuovo presidente è Davide Baldassarre

Luco dei Marsi. Nel pomeriggio di sabato, nei locali dell’ex municipio in piazza Umberto I, si è svolta l’assemblea degli iscritti alla Podistica Luco, ed è stato eletto il nuovo presidente nella persona di Davide Baldassarre, rilevando il ruolo che per oltre due anni è stato ricoperto da Paolo Corsi. Contestualmente è stato rinnovato il consiglio direttivo composto dai runners Iaboni Giovanni, Bove Fabrizio, Alessandro Panella, Domenico Fantozzi, Angela Bianchi ed Elvezia Colangelo, quest’ultima in fase di preparazione per la 100 km del Passatore,, una delle più importanti manifestazioni nazionali per ultramaratoneti. Queste le parole del neoeletto “Tutti noi avremo il compito di continuare nell’opera svolta sino ad oggi dalla nostra associazione che ha visto, grazi alle loro fatiche, brillare i propri iscritti nelle diverse manifestazioni sportive di livello locale e nazionale. Tante sono state le iniziative intraprese nel recente passato che hanno visto il coinvolgimento dei moltissimi atleti anche provenienti dalla regioni limitrofe, oltre alla presenza di tutti gli atleti della locali associazioni podistiche. Tuttavia, la nuova compagine avrà il compito di portare avanti diverse iniziative intraprese tra le quali, la più vicina e quella che diventerà fiore all’occhiello associazioniste nel prossimo futuro, è rappresentata dalla gara denominata “21K dei Marsi – su sentieri della Dea Angizia” gara di 14 km che vedrà gli atleti cimentarsi lungo i sentieri montani sino a toccare diversi punti suggestivi quali la chiesetta degli alpini, in località Cunicella, ed il convenuto dei frati Cappuccini, attraversando anche la grotta del cavallo, percorrendo tutta la zona montuosa a ridosso del centro abitato di Luco dei Marsi. Quest’anno l’appuntamento sarà arricchito dalla 1a passeggiata di Nordic Walking, disciplina sportiva ormai entrata di prepotenza nella vita sportiva del nostro territorio, dedicata ad un cittadino luchese che ha dato moltissimo al podismo luchese ed alla conoscenza della montagna “Domenico Ciangoli”. “Speriamo” conclude il presidente “che l’iniziativa possa diventare patrimonio di ogni singolo atleta ma, ed è questo l’altro scopo dell’iniziativa, costituire un momento nel quale l’intera collettività luchese, sportiva e non, possa unirsi nel sano spirito di competizione e di voglia di divertirsi insieme, riscoprendo i luoghi che molti ci invidiano e che non riusciamo a valorizzare tante sono le potenzialità a disposizione. Ci auguriamo che l’evento possa vedere la partecipazione di molti atleti ma anche di tantissimi cittadini che potranno godersi le proprie meraviglie che troppo spesso non curiamo a dovere”. Ogni informazione sull’iniziativa potrà essere presa dal sito www.podisticaluco.it oppure dalla relativa pagina Facebook o dall’evento creato specificatamente e denominato Trail 21k dei Marsi che avrà inizio alle ore 10 con partenza ed arrivo in Piazza Umberto I°.