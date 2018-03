Violenza sessuale e stalking nei confronti della ex straniera, giovane marsicano sotto accusa

Avezzano. Non si rassegna alla fine della storia d’amore ma lei lo lascia a causa delle violenze ripetute. Per tale motivo un giovane marsicano è finito davanti al giudice per le indagini preliminari, Carla Mastelli, per un incidente probatorio. Secondo l’accusa, la ragazza albanese sarebbe stata minacciata dall’ex compagno.

Il giovane è accusato di violenza sessuale, atti persecutori e lesioni.

L’avrebbe infatti picchiata più volte, almeno secondo il racconto della ragazza che ora vive in uno stato di terrore temendo per le conseguenze derivanti da una eventuale aggressione da pare del giovane. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, Lara Seccacini.