Finalmente Pasqua! E’ arrivata la pastiera di Nonna Titti

Avezzano. Dopo il lungo digiuno quaresimale la mattina di Pasqua tutti fremono per sedersi a tavola e iniziare la tradizionale e succulenta colazione che accompagna dritti al pranzo. Dalle uova di cioccolato, ai salumi, dal pane al latte caldo, per noi abruzzesi gli immancabili fiadoni, la Pupa e il Cavallo, ogni angolo è colmo di bontà. Come ogni tradizione che si rispetti, la Chef Ivana De Gasperis nel giorno di Pasqua mette sulla tavola un dolce molto speciale per lei. E ha scelto di condividerne la ricetta “segreta” in esclusiva con i lettori di Marsicalive. Ecco a voi la pastiera di Nonna Titti!

Dose per 2 pastiere grandi

1kg Ricotta

800+700g di zucchero

750g di grano

20 Uova

3 Bustine di vanillina

1 Fiala millefiori

1.5lt Latte

½ Limone

950g Farina

1 Noce di burro

250g Valle’

100g Acqua

Procedimento

Frullare la ricotta con 800g di zucchero, poi aggiungere 12 uova. Cuocere il grano con pari latte (circa ½ lt) con la buccia di ½ limone e una noce di burro.

Crema

Mescolare 135g di farina con 300g di zucchero e con un po’ di latte. Aggiungere 8 tuorli e poi tutto il resto del latte. Quando è fredda unirla alla ricotta. Unire alla crema ottenuta 1g di vanillina ed una fiala di millefiori. Una volta fredda aggiungere il grano.

Pasta frolla

Impastare 700gr di farina con 400gr di zucchero, 250 burro, 100gr di acqua, 5 tuorli ed un uovo intero.

Cuocere a 250° per circa due ore.

