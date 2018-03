Tradizione e fede nella processione del Venerdì Santo a Tagliacozzo, polemiche per l’assenza delle torce

Tagliacozzo. La pioggia non ha fermato la processione del Venerdì Santo a Tagliacozzo. Con gli ombrelli aperti i fedeli hanno atteso in piazza Obelisco la partenza del corteo religioso e in fila poi hanno attraversato il centro storico della città tra tradizione e fede. La confraternita della Misericordia, che ha organizzato come da tradizione il corteo, ha presentato un piano di sicurezza fedele alle imposizioni della prefettura. Per questo non sono state accese le fiaccole che da sempre illuminano la processioni. Tante sono state le polemiche in città e il primo cittadino, Vincenzo Giovagnorio, ha dovuto chiarire il perchè di tale scelta imposta dall’alto. La processione animata dalla banda città di Tagliacozzo come sempre, però, è stata molto suggestiva e ha richiamato centinaia di fedeli che, nonostante il maltempo, hanno deciso di accompagnare per le strade di Tagliacozzo, il Cristo Morto e l’Addolorata, coperti a causa della pioggia.