Controlli per la Pasqua dei Nas, passati al setaccio nella Marsica locali e macellerie etniche

I carabinieri del nucleo antisofisticazione di Pescara, nell’ambito di accertamenti straordinari nel settore della sicurezza alimentare, hanno portato a termine in queste ore ispezioni igienico-sanitarie in alcune attività della Marsica. L’operazione è stata condotta con la collaborazione con la compagnia di Avezzano. I militari hanno contestato ai titolari di alcuni esercizi l’omessa adozione del manuale di autocontrollo, l’insieme delle procedure necessarie a garantire la sicurezza alimentare.

Non è la prima volta che il nucleo antisofisticazioni fa controlli nella Marsica. Lo scorso anno, infatti, sono stati passati al setaccio alcuni market etnici che non avevano le carte in regola.