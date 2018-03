Comuni al voto, la chiamata alle urne è per il 10 giugno: 4 le amministrazioni da rinnovare nella Marsica

San Benedetto dei Marsi. Sono quattro i Comuni marsicani che il 10 giugno dovranno recarsi alle urne. Il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato, con proprio decreto, la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. I marsicani chiamate a esprimere il proprio voto sono i residenti di San Benedetto dei Marsi, Castellafiume, Oricola e Massa d’Albe dove da diversi mesi c’è un commissario prefettizio a gestire il Comune.

A San Benedetto dei Marsi il sindaco in carica, Quirino D’Orazio, tenterà il bis come anche a Oricola l’attuale primo cittadino, Antonio Paraninfi. Ha deciso invece di non ricandidarsi Domenico Mariani che già un anno fa, per problemi economici del Comune, aveva deciso di lasciare il timone. Tutta aperta invece la partita a Massa d’Albe.