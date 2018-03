Il Cristo morto e l’Addolorata sfilano per le strade di Avezzano, massima sicurezza e forze dell’Ordine in strada

Avezzano. Massima sicurezza per la processione del Venerdì Santo ad Avezzano. Il corteo religioso, guidato dal vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, è uscito dalla chiesa di San Giovanni e ha attraversato tutta la città blindata. Niente auto lungo il percorso e barriere vigilate in alcuni punti strategici per evitare qualsiasi pericolo ai fedeli che in massa hanno preso parte come sempre alla processione. In prima linea il sindaco, Gabriele De Angelis, e gli amministratori comunali che hanno garantito grazie alla presenza della Polizia locale la sicurezza di tutto il corteo religioso. Tante le confraternite e le associazioni presenti che come sempre hanno sfilato dopo le statue del Cristo Morto e dell’Addolorata. Nonostante la pioggia tutte le tappe del corteo sono state rispettate.