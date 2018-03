A Scurcola Marsicana la processione del Venerdì Santo tra canti tramandati e preghiere

Scurcola Marsicana. E’ una delle più suggestive e caratteristiche processioni del Venerdì Santo della Marsica, quella che avviene ogni anno a Scurcola Marsicana. Il corteo religioso animato dalle quattro confraternite Santissimo Sacramento, Santissima Trinità, San Bernardino da Siena e Santissimo Suffragio è uscito alle 8 di questa mattina per fare tappa in tutte le chiese del paese, intonando antichissimi canti tramandati da padre in figlio e tenuti vivi grazie alla tradizione delle confraternite.