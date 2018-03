Si rinnova la tradizione del Venerdì Santo a Celano, in centinaia alla processione super blindata (gallery)

Celano. E’ partita come ogni anno la processione del Venerdì Santo anche nella città di Celano. Il corteo religioso è uscito alle 16 dalla chiesa di San Giovanni e ha attraversato tutta la città con le confraternite in testa e a seguire i fedeli. La prima tappa è stata davanti alla chiesa di Sant’Angelo dove ci si ferma per attendere l’uscita dell’Addolorata. La processione, per il secondo anno consecutivo, si è conclusa in piazza IV Novembre. Dalle 21, poi, le confraternite si ritroveranno nella chiesa di Sant’Angelo dove per tutta la notte ci sarà l’antico rito della Desolata, alternata al canto in latino dello Stabat Mater. Alla luce delle imposizioni arrivate dalla Prefettura per i piani di sicurezza il primo cittadino di Celano, Settimio Santilli, ha studiato insieme ai tecnici le soluzioni migliori per assicurare tranquillità ai fedeli. “Abbiamo studiato un piano di sicurezza”, ha commentato il primo cittadino Santilli, “con relativa ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 14 fino alle 19 degli autoveicoli in sosta e da ostacolo lungo il percorso”.