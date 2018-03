Il nastro dei ricordi: domani a Capistrello la presentazione del libro di Dante Capaldi

Capistrello. Si terrà sabato 31 marzo alle 16, nella sala Ottaviani a Capistrello, la presentazione del libro “Il nastro dei ricordi” di Dante Capaldi. A moderare l’evento, Icli Scatena. Insieme all’autore interverranno Mario De Vecchis e Pierluigi Palmieri. Nel libro che verrà presentato si vedono, come in un film, le varie stagioni della vita e scorrono senza rimpianti, senza l’idealizzazione del passato in quanto tale: si respira invece un dinamismo, una capacità di attualizzare ricordi lontani e di ricercare ragioni a scelte recenti. Una forza e una voglia di vivere, che è il filo rosso del libro e che passa attraverso le varie stazioni della vita (metafora usata dall’autore) con velocità, con allegria, con lucidità: con gli occhi bene aperti a guardare ogni cosa bella e buona dell’esistenza. Così i momenti salienti di un percorso autobiografico diventano spunti di riflessione e di ragionamento sull’oggi, e attraversano il dolore di una malattia o quello del terremoto, rinsaldando antichi legami e sorreggendo, appunto, lo scorrere dei ricordi, e conferendo luce ad altri personaggi, luoghi e momenti.

Ma andiamo a conoscere più da vicino l’autore. Dante Capaldi è nato a Tione degli Abruzzi nel 1940. Laureato in pedagogia, insegnante di ruolo dal 1962, è in seguito divenuto Dirigente Scolastico. Giornalista e scrittore può vantare la fondazione e direzione della prima Radio e TV de L’Aquila (1975). In seguito ha fondato anche TeleAbruzzo e RTA con Radio Capital/Regionale, di cui è stato anche Direttore Responsabile. Ha collaborato con varie testate nazionali. Dopo il tragico terremoto del 2009 si è trasferito a Pescara dove attualmente risiede.