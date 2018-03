Confartigianato Avezzano: tutto pronto per la giornata nazionale sull’Alzheimer e la campagna Manteniamo il Passo

Lecce nei Marsi. Undicesima Giornata Nazionale di predizione e prevenzione dell’Alzheirmer e seconda campagna “Manteniamo il Passo”: dedicata all’informazione e sensibilizzazione di singoli e famiglie sull’importanza di abitudini alimentari e stili di vita corretti a tutte le età. Sono queste due manifestazioni che sabato 7 aprile dalle ore 09 alle ore 13 si svolgeranno in Piazza Monumento a Lecce nei Marsi. Da parecchi anni Anap Confartigianato Avezzano è impegnata in questa importantissima attività di sensibilizzazione ed informazione sul problema dell’Alzheimer. Durante la giornata un medico geriatra provvederà alla raccolta di questionari allo scopo di individuare in anticipo predisposizioni genetiche a questa malattia che colpisce sempre più la memoria della nostra popolazione. I questionari, in seguito, saranno trasmessi al team di ricercatori esperti del Dipartimento di Scienze dell’invecchiamento e di Scienze Statistiche dell’Università La Sapienza di Roma che provvederà ad inserirli in un apposito data base e poi ad elaborare lo studio medico-statistico sull’Alzheimer.

Nel corso dell’evento, inoltre, la Croce Rossa effettuerà gratuitamente misurazioni di glicemia e pressione e saranno distribuite pubblicazioni informative sull’Alzheimer, sul colesterolo ed opuscoli sulla corretta alimentazione. Nella stessa giornata verranno sottoposti ai genitori di ragazzi e bambini dai 9 ai 16 anni, questionari ad hoc, da parte di un medico nutrizionista, che consentiranno di raccogliere dati importanti sulle abitudini alimentari dei ragazzi e delle loro famiglie nel nostro Paese.

Per informazioni è possibile contattare i nostri uffici ai seguenti numeri:

0863/413713 – 26282