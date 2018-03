In arrivo la sesta edizione del Circuito di Avezzano, il sindaco: importante per la valorizzazione del territorio

Avezzano. Si scaldano i motori per la sesta edizione del Circuito di Avezzano, la manifestazione per auto scoperte e sport barchetta, che quest’anno animerà la città di Avezzano nell’ultimo week end di giugno. L’evento è atteso per venerdì 29 giugno, sabato 30 e domenica primo luglio. Primo incontro ufficiale, ieri in Comune, tra il sindaco Gabriele De Angelis, il consigliere comunale Marco Natale e l’imprenditore Felice Graziani, organizzatori dell’evento che nel 2013 ha preso il nome di Circuito di Avezzano, ereditando la tradizione della storica “Targa Presider” e, prima ancora, della Coppa Di Lorenzo e del Trofeo Micangeli.

La manifestazione, istituzionalizzata dal Comune, ha il patrocinio del Mibact, che nel 2016 le ha riconosciuto “meriti di promozione turistica e paesaggistica del territorio abruzzese”, del Consiglio regionale, della Fondazione Carispaq ed ha numerosi sponsor privati. “Un evento che ha la forza di far arrivare in città centinaia di appassionati delle auto d’epoca e migliaia di turisti”, il commento del sindaco De Angelis, “il Circuito di Avezzano è una manifestazione di valorizzazione e promozione del territorio che ha delle capacità esponenziali. È un momento che Avezzano aspetta ogni anno, che ha un grande richiamo a livello marsicano, abruzzese e non solo”.

In Italia i più importanti circuiti cittadini sono tre: quello di Bari, proposto ogni due anni, quello di Brescia e quello di Avezzano. “Quest’anno in città arriveranno anche le telecamere di Sky”, aggiunge l’assessore con delega alla Promozione del territorio e al turismo, Rocco Di Micco, “e stiamo organizzando le riprese in alcuni dei luoghi strategici per il turismo sul nostro territorio. Saremo, ad esempio, ai Cunicoli di Claudio”. Alla riunione di ieri in Comune hanno partecipato anche l’assessore alla Sicurezza, Leonardo Casciere e il comandante della polizia locale, Luca Montanari. Anche a seguito delle prescrizioni ordinate dalla prefettura in tema di antiterrorismo, si sta disegnando un percorso che renda il più accessibile possibile e fruibile al meglio ai tanti cittadini marsicani che ogni anno amano seguire l’evento. Tutti i dettagli della manifestazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in Comune.