Avezzano, controlli Polizia: in una notte ritirate 11 patenti, decurtati 115 punti, sequestrata un’auto e applicato un fermo

Avezzano. Nell’ambito dei servizi di controllo volti al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, cosiddetti “Stragi del sabato sera”, la sottosezione Polizia stradale di Avezzano, con la collaborazione del personale medico sanitario della Questura di L’Aquila, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo scorso, ha impiegato un consistente numero di pattuglie nell’area marsicana.

L’attività svolta ha condotto all’elevazione di 23 sanzioni al codice della strada e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 10 persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui un ragazzo, contestualmente trovato anche sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Durante il servizio, inoltre, sono state ritirate 11 patenti di guida, decurtati 115 punti, sequestrata un’autovettura ed applicato un fermo amministrativo.

La predetta attività, proseguirà anche per le festività pasquali, nonché per il ponte dal 25 aprile al 1° maggio, con l’intensificazione, da parte della Sezione Polizia Stradale L’Aquila, dei servizi di vigilanza stradale sulle arterie principali ordinarie e autostradali. Una particolare attenzione sarà rivolta agli automobilisti che non faranno uso della cintura di sicurezza, che si ricorda, dovrà essere allacciata anche sui sedili posteriori, nonché alla repressione dell’uso del cellulare alla guida senza auricolare o altro dispositivo idoneo.

Saranno intensificati i controlli finalizzati alla riduzione della velocità entro i limiti consentiti, attraverso l’uso di strumentazione telelaser e autovelox, ed effettuati controlli specifici su mezzi per il trasporto merci e viaggiatori. La Polizia Stradale assicurerà un costante controllo del flusso turistico previsto in occasione delle prossime festività, con servizi mirati nelle aree di servizio maggiormente affollate sulla rete autostradale, al fine di prevenire la commissione di reati ai danni degli utenti in sosta.