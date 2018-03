Due atleti luchesi parteciperanno alla 42esima edizione della maratona di Parigi

Luco dei Marsi. Il prossimo 8 di aprile due atleti marsicani, Antonio Luciani (podistica Luco dei Marsi) e Mariano Iacobacci (parkstrail promotion) parteciperanno alla 42esima edizione della maratona di Parigi, una delle maratone più prestigiose e partecipate al mondo. I due atleti luchesi si allenano ormai da 8 mesi con lavoro e sacrificio, sia per fermare il cronometro su un buon tempo, ma anche e soprattutto per vivere un sogno, quello di correre per divertimento insieme ad altri 55 mila partecipanti provenienti da ogni parte del mondo.