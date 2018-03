Palazzo Torlonia, resa dei conti in Regione: De Angelis e Di Pangrazio a confronto davanti a D’Alfonso

Avezzano. Sindaco e tecnici arrivano in regione per un confronto con il presidente Luciano D’Alfonso per il futuro di Palazzo Torlonia. Dopo il botta e risposta mediatico di queste ore tra il primo cittadino Gabriele De Angelis e il presidente del consiglio regionale Giuseppe di Pangrazio sul trasferimento dei vigili nell’ala est del Palazzo, oggi c’è stata la resa dei conti. Alle 8.30, con un incontro fissato a poche ore dallo scontro sulla vertenza in corso oramai da mesi, il sindaco De Angelis è entrato nella sede di Viale Bovio a Pescara, insieme al comandante della polizia locale, il dirigente Luca Montanari, e al dirigente Sergio Pepe.

Ad attenderlo, oltre al presidente della regione in veste di arbitro, c’era anche Di Pangrazio che ieri pomeriggio, durante la conferenza stampa nella quale ha annunciato che non potrà esserci il trasferimento del corpo nella struttura Torlonia, ha anche dato la disponibilità all’amministrazione comunale a collaborare. Il confronto quindi si è spostato da Avezzano a Pescara con l’obiettivo di trovare una soluzione a questa storia infinita e per capire come utilizzare l’area est del palazzo che attualmente è occupata solo dal centro studi “Palanza”.