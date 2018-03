Un ricercato Isis nella Marsica, indagini per far luce sulla presenza di un sospettato ad Avezzano

Avezzano. Sono in corso ricerche su uno straniero che potrebbe avere collegamenti con l’Isis. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, di un giovane, forse 22enne, con numerosi precedenti penali anche commessi ad Avezzano. Il giovane, sospettato di collegamenti con l’organizzazione jihadista salafita, per alcuni mesi sarebbe vissuto in un’abitazione della Marsica, in particolare ad Avezzano dove sembra ci fosse un familiare. Le forze dell’ordine dell’Aquila, investigatori che si occupano del settore, avrebbero avviato le ricerche del giovane che era stato più volte fermato ad Avezzano per reati vari.

Nell’occasione venne difeso dagli avvocati Luca e Pasquale Motta. Le sue tracce, successivamente, si erano perse. Non è escluso che possa essere rimpatriato, ma neanche che possa trovarsi ancora in Italia o anche nella Marsica clandestinamente. Ipotesi meno probabile. Non è una novità che nella Marsica, a causa di una presenza massiccia di stranieri, possano esserci personaggi pericolosi, oppure immigrati sospettati di avere legami con il terrorismo organizzato. Tutte situazioni da verificare tramite appunto le indagini.