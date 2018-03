La patata Igp del Fucino entra nelle scuole di Lanciano e conquista tutti i bambini

Celano. Si è concluso lunedì 26 marzo il tour “L’Igp in viaggio nelle scuole”. L’eccellenza marsicana si affaccia sulla costa adriatica per la promozione di prodotto. Sono stati Mario Nucci e l’agronomo Battista Bianchi, rappresentanti dell’associazione marsicana produttori patate, ad incontrare gli alunni delle scuole primarie Labrozzi di Frisa e Don Milano di Lanciano. I due tecnici hanno spiegato agli studenti delle scuole primarie i processi di produzione e commercializzazione del prodotto Patata del Fucino IGP, consegnando agli stessi anche quaderni, materiale di didattico e sacchetti di patate. Inoltre ci sono stati altri incontri nelle scuole di Pescina, Cerchio, Avezzano, San Benedetto dei Marsi e Celano, e tutto il progetto è stato sviluppato con i fondi del PSR della Regione Abruzzo per la misura 3.2 .