Processione del Venerdì Santo blindata ad Avezzano, niente auto in strada e barriere vigilate

Avezzano. Processione del Venerdì Santo blindata ad Avezzano. Alla luce delle disposizioni della Prefettura dell’Aquila in tema di sicurezza il comandante della Polizia locale, Luca Montanari, ha studiato un piano per tenere sotto controllo tutto il corto religioso che oggi uscirà alle 19 dalla chiesa di San Giovanni e attraverserà la città. Già a partire dalle 16 saranno vietati sosta e transito su piazza Castello e su via Genova, dove ci saranno anche le barriere mobili vigilate. Vietata la sosta per il passaggio del corteo con il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, il sindaco Gabriele De Angelis, le associazioni e i fedeli, dalle 16 su piazza Torlonia, via Roma, via Corradini, corso della Libertà, piazza Matteotti, via Garibaldi, piazza Orlandini, via XX Settembre e piazza Castello. Le auto in sosta saranno rimosse.