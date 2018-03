Maxi discarica nel Parco scoperta in una cava, spuntano dal terreno oltre 12mila metri cubi di rifiuti

Gioia dei Marsi. Una maxi discarica è stata scoperta e sequestrata su disposizione della procura di Avezzano. Si tratta di un’area già sotto controllo da tempo da parte degli organi competenti. L’operazione ha portato a rilevare più di 12mila metri cubi di materiale. Si tratta di un dato approssimativo ma che potrebbe anche crescere in fase di bonifica. La zona interessata si trova nel territorio del comune di Gioia dei Marsi, comune apprezzato per l’aspetto ambientale e naturalistico, immerso nel Parco nazionale d’Abruzzo. In particolare, il sequestro ha interessato un’area nei pressi della frazione di Casali d’Aschi, nella zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

I rifiuti si sarebbero accumulati nel tempo e si teme che l’inquinamento sia penetrato nelle falde. Nei prossimi giorni saranno eseguiti degli accertamenti tecnici da parte di personale specializzato per capire l’entità del danno ambientale. Tre persone sono indagate con l’accusa di reati ambientali. Il sequestro, disposto dalla procura della Repubblica di Avezzano, è solo il primo passo di un’indagine che va avanti da tempo e che potrebbe portare a ulteriori svolte. Resta il danno causato in uno dei territori più importanti e apprezzati per l’aspetto naturalistico. Nei prossimi giorni sarà necessario valutare il livello di pericolosità dei rifiuti.