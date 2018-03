Meteo Marsica 30 marzo – 5 aprile: piogge nel week end, meglio a pasquetta.

Tutti i rilievi intorno al territorio Marsicano sono ben innevati almeno dai 1800 m in su, mentre tanta pioggia e scesa, a volte anche sotto forma di fiocchi, nelle aree del Fucino. E se vogliamo, dopo questa parentesi più mite di ieri, di oggi e di domani, altri fenomeni sono attesi sulla Marsica, con il ritorno anche di correnti più fresche dal nord atlantico, le quali riporteranno delle nevicate in quota che potranno spingersi tra Sabato sera e Domenica nelle prime ore fin sui 1300 m circa. La giornata di Pasqua, sempre sotto il segno dell’instabilità, lascerà poi spazio a delle condizioni di tempo abbastanza buone per il Lunedì dell’Angelo, ove anche le temperature tenderanno nuovamente un pò a salire. Quindi domani, Venerdì Santo, cielo variabile dal mattino, mentre della nuvolosità più compatta si presenterà dal primo pomeriggio ove non mancheranno delle precipitazioni prima di sera, in qualche caso moderato come tra il Carseolano ed i Simbruini. Maltempo più deciso nella successiva giornata di Sabato, con precipitazioni a carattere moderato, in qualche caso forti come lungo i Simbruini in serata. Le temperature diminuiranno, per la rotazione dei venti da nord ovest e quindi anche delle nevicate torneranno fin sui 1300 m come già accennato in precedenza. La Domenica, giorno di Pasqua e primo giorno di Aprile, ancora della nuvolosità variabile sarà presente su gran parte del territorio Marsicano, con qualche rovescio ove oltre i 1600m potranno assumere carattere nevoso. Venti sempre nord occidentali, temperature in lieve ripresa. Il Lunedì dell’Angelo, giornata come vuole la tradizione, sarà tutto sommato bello, con cielo poco nuvoloso, a parte qualche stratificazione innocua. Venti deboli da ovest, temperature in leggero aumento, ma comunque fresco al primo mattino e verso sera. Martedì non appare malaccio, ma della nuvolosità arriverà prima di sera, anche se il rischio pioggia, appare scarso, con un aumento della colonnina di mercurio per venti da sud. Mercoledì, sarà una giornata discreta al mattino, ma nubi e piogge potranno essere presenti tra il pomeriggio e la serata. Clima molto mite con valori intorno ai 10°c ad 850 hpa. La successiva giornata di Giovedì, invece sembra al momento foriera di piogge, oltre ad un nuovo calo delle temperature, con qualche nevicata oltre i 1800 m circa. Non mi resta che fare i miei migliori auguri di Buona Pasqua a Tutti i miei affezionati lettori.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica Aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.