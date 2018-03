Piano di sicurezza per la processione del Venerdì Santo a Tagliacozzo, niente fiaccole e candele

Tagliacozzo. Anche Tagliacozzo ha varato un piano di sicurezza per la processione del Venerdì Santo. L’antico rito avrà luogo nella parte alta della Città, la Via Crucis alla Chiesa settecentesca del Calvario e, all’imbrunire, dalla Chiesa della Misericordia in Piazza dell’Obelisco, la suggestiva Processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata, organizzata dalla confraternita della Misericordia. Proprio quest’ultimi hanno presentato in Comune un piano sicurezza per il corteo che si snoderà lungo tutto la città. La confraternita, come tutti gli organizzatori dei riti del Venerdì Santo, ha dovuto tenere conto delle nuove imposizioni della Prefettura dell’Aquila alla luce dell’emergenza sicurezza.

Non ci saranno quindi auto in sosta lungo il percorso del corteo religioso e non ci saranno fiaccole e torce per illuminarlo. Il sindaco, Vincenzo Giovagnario, ha preso atto del piano presentato dalla confraternita e ha verificato che tutte le normative vigenti in materia di sicurezza vengano rispettate.