Frontale su via XX Settembre, due giovani finiscono in ospedale. Traffico in tilt, un albero abbattuto

Avezzano. Scontro frontale tra due auto in via XX Settembre, giovane finisce in ospedale. Poco prima di piazza Orlandini due auto – una Toyota Yaris e una Daewoo Matiz – che procedevano in senso opposto si sono scontrate tra loro. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Una delle due auto, la Yaris, è rimasta in mezzo alla strada, mentre l’altra, la Matiz, è finita sul marciapiede arrestando la sua corsa addosso a un albero.

Sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno trasportato il ragazzo e la ragazza alla guida delle due auto in ospedale. I vigili del fuoco hanno dovuto segare la pianta pericolante, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi e controllato la viabilità interrotta a causa dello schianto.