Scritte volgari sulla facciata della scuola Fermi, la Tekneko le elimina. Presutti: offesa per i beni comuni

Avezzano. Scritte oltraggiose, volgari e imbarazzanti sono state ripulite dalla Tekneko davanti alla scuola Fermi, sulla facciata di via Fontana. L’assessore Crescenzo Presutti condanna fortemente l’atteggiamento di chiunque agisca in questo modo nei confronti di un bene pubblico. “La scuola e la famiglia sono quei luoghi in cui si dovrebbe insegnare il rispetto per i beni comuni. Un’offesa sulla facciata di una scuola è un’offesa verso tutta la città. Ringrazio per la segnalazione, arrivata proprio attraverso i social”