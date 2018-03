Pasquetta, l’appello dei Guardiani della natura ai sindaci e alle persone per il rispetto dell’ambiente

Celano. Pasquetta si avvicina e tra i vari eventi in programma, la tradizionale “scampagnata in montagna” tra la natura che si risveglia e l’immancabile braciolata di carne, resta senza dubbio la scelta più diffusa e apprezzata tra la gente. Per l’occasione l’associazione Guardiani della natura rinnova anche quest’anno l’appello alle persone ad avere “cura e decoro dell’ambiente per scongiurare l’abbandono dei rifiuti”, e al sindaco di Celano e ai sindaci dei paesi limitrofi a “controllare le zone calde come le Gole di Aielli-Celano, il Rio Pago e la Chirsetta, e a posizionare i cassonetti visto che negli anni precedenti tutto è andato bene”.

“Infine”, concludono i Guardiani della natura, “invitiamo a provvedere al più presto al posizionamento delle fototrappole che attendiamo da tre anni, considerando che il fenomeno di abbandono dei rifiuti, come mostrano le foto, è notevolmente peggiorato”.