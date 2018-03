Al via la Settimana Santa nella Marsica, ecco i riti ad Avezzano, Celano, Tagliacozzo e Scurcola

Avezzano. Confraternite, fedeli e cori sono pronti per i riti della Settimana Santa. A partire da questo pomeriggio in tutte le parrocchie della Marsica si terranno le lavande dei piedi e le aperture dei Sepolcri, poi domani sfileranno per le processioni del Venerdì. Ad Avezzano in tutte le parrocchie della città questo pomeriggio è prevista la lavanda dei piedi. Il sacerdote, durante la funzione, laverà i piedi a 12 parrocchiani che rappresenteranno gli apostoli. Subito dopo ci sarà la reposizione solenne e l’adorazione eucaristica all’altare allestito per l’occasione che andrà avanti per tutta la notte. Domani dopo le lodi mattutine nella chiesa di San Giovanni è prevista la liturgia della Passione alle 16.30 con la preghiera universale e l’adorazione della Croce. Alle 19 uscirà la processione con il vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, tutti i sacerdoti della città, il sindaco Gabriele De Angelis, i rappresentanti istituzionali e i rappresentanti delle associazioni. Il corteo religioso attraverserà tutte le strade di Avezzano chiuse al traffico e allestite con le tradizionali croce illuminate.

A Celano come ogni anno a l’appuntamento del Giovedì Santo è per le 18 nella chiesa di San Giovanni Battista per la lavanda dei piedi. Dalle 21.30 inizierà la veglia di preghiera che sarà animata dal coro degli adulti e subito dopo dai giovani e giovanissimi della parrocchia. Domani l’attesa processione del Cristo morto uscirà alle 16 dalla chiesa di San Giovanni e attraverserà tutta la città con le confraternite in testa e a seguire i fedeli. La prima tappa del corteo religioso sarà davanti alla chiesa di Sant’Angelo dove ci si fermerà per attendere l’uscita dell’Addolorata. La processione, per il secondo anno consecutivo, si concluderà in piazza IV Novembre. Dalle 21, poi, le confraternite si ritroveranno nella chiesa di Sant’Angelo dove per tutta la notte ci sarà l’antico rito della Desolata, alternata al canto in latino dello Stabat Mater.

A Tagliacozzo i riti della Settimana Santa si apriranno questa sera con la lavanda dei piedi e l’apertura dei Sepolcri. Nel parlatorio dedicato alle suore di clausura all’interno della chiesa di San Cosma e Damiano ci sarà la funzione religiosa, mentre alle 17.30 nella chiesa di San Francesco i frati laveranno i piedi agli scout. All’imbrunire si andrà a pregare nei Sepolcri allestiti nella chiesa dell’Annunziata, a San Cosma, a San Pietro e nel santuario dell’Oriente. Domani poi avranno luogo due processioni di antica tradizione: nella parte alta della città la Via Crucis alla chiesa settecentesca del Calvario e, all’imbrunire, dalla chiesa della Misericordia in piazza dell’Obelisco, la suggestiva processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata, organizzata dalla Confraternita della Misericordia.

A Scurcola Marsica si terrà domani una delle più suggestive e caratteristiche processioni del Venerdì Santo della Marsica. Il corteo religioso animato dalle quattro confraternite Santissimo Sacramento, Santissima Trinità, San Bernardino da Siena, e Santissimo Suffragio uscirà alle 8 del mattino e farà tappa in tutte le chiese del paese intonando antichissimi canti tramandati da padre in figlio e tenuti vivi grazie alla tradizione delle confraternite.