Segnaletica spaccata e pista ciclabile danneggiata da una settimana ad Avezzano, i residenti: qualcuno potrebbe farsi male

Avezzano. Segnaletica spaccata giace a terra da una settimana nell’indifferenza totale. È quanto accade in piazza Ercole Nardelli, nella zona nord della città, nel tratto dove la strada si divide tra le carreggiate per le auto e la pista per le biciclette.

Proprio il cordolo che separa il corridoio per le due ruote dal resto della strada è stato fracassato probabilmente da un’auto che ha anche rotto un palo della segnaletica stradale facendolo cadere a terra. Il fatto è accaduto diversi giorni fa ma fino a ora nessuno è intervenuto. Dei residenti hanno segnalato l’accaduto alla redazione di Marsica Live auspicando un intervento delle autorità competenti perché temono che qualcuno possa farsi male. La pista, infatti, in questi giorni viene utilizzata dalle famiglie in biciclette e qualche bambino inavvertitamente potrebbe inciampare e cadere.