Fondi sì fondi no nel Masterplan di Palazzo Torlonia. Schermaglie tra maggioranza e opposizione

Avezzano. Guerra tra maggioranza e opposizione sui fondi del Masterplan per Palazzo Torlonia. Dalla maggioranza spiegano che i soldi non ci sono, dall’opposizione chiariscono che l’iter è in regola. Secondo il primo cittadino, Gabriele De Angelis, “tutti gli uffici competenti hanno concluso già da tempo l’iter amministrativo per avviare i lavori. La gara per l’affidamento dei lavori è stata espletata ed è stata individuata la ditta, manca solo la firma del contratto.

“Questo”, continua il sindaco De Angelis, “dipende dal fatto che la Regione non ha accreditato i fondi. Senza la certezza dell’arrivo dei soldi, il dirigente del settore non può firmare un contratto con la ditta, in quanto non ci sarebbe copertura finanziaria”. Per l’opposizione, in particolare i consiglieri Roberto Verdecchia e Domenico Di Berardino, la Regione ha effettuato contestualmente l’ordine di bonifico che necessita di qualche giorno, almeno una settimana, fra ordine, esecuzione, transito e riscontro nei conti del Comune. “Quindi se ha un po’ di pazienza e rispetto per le altre istituzioni”, spiegano i consiglieri, “i soldi, intorno ai 200mila euro, il 5% dell’intera somma prevista dal Masterplan, arriveranno”.